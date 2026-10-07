José Mota se enfrenta al reto de El impostor en El Hormiguero: ¿sabrías descubrir quién miente?

Después de hablar de su nuevo proyecto, en el que debuta como director, José Mota se ha atrevido a jugar a El impostor, el juego de las hormigas que pone a prueba la capacidad de los invitados para descubrir quién miente.

En esta ocasión, Leandro y Marta han entrado en el plató. Solo uno de los dos era el impostor y Pablo Motos y José Mota han tenido que hacerles preguntas para intentar descubrir quién estaba diciendo la verdad.

El juego ha dejado momentos de intriga y diversión mientras ambos participantes respondían con seguridad a las preguntas. Motos y Mota han tenido que fijarse en cada respuesta y buscar alguna pista que les permitiera descubrir quién estaba mintiendo.

Tras varias preguntas, José Mota se ha atrevido con su apuesta y ha señalado a Leandro... ¡Y ha acertado: él era el impostor! ¿Habrías superado la prueba?