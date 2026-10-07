La "cautela" de Mika al enfrentarse a las palabras encadenadas de La Voz

Mika se ha enfrentado a uno de los retos más rápidos de La Voz: palabras encadenadas. El coach se ha puesto a prueba siguiendo las letras planteadas debiendo dar con una que empezase con la misma.

El juego ha comenzado con la A y Mika ha respondido “anatómico”. Después, con la C y el artista se ha decantado por “cautela”, antes de continuar con respuestas de lo más variadas.

Con la L, Mika ha sorprendido con “Londres”, una palabra que rápidamente nos lleva a conocer un poco más sus vínculos con la ciudad. Pero todavía quedaba una última letra: la P.

Mika ha respondido “pájaros” y no ha podido evitar reírse de su propia elección. El coach ha reconocido que no le gustan los pájaros y ha asegurado que no sabe por qué ha elegido precisamente esa palabra.

Dale al play y descubre cómo se desenvuelve Mika en nuestro reto de palabras encadenadas.