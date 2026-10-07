La unión que sorprende a Clara en Las hijas de la criada: mujeres libres, fuertes y sin pelos en la lengua

El grupo de la conservera refleja la importancia de que las mujeres se apoyasen entre ellas en una época en la que carecían de derechos. Pese a su trato brusco, las trabajadoras mantienen una relación de cariño y protección.

Desde su llegada al aserradero, Clara se siente cómoda con sus compañeras e intenta aprender de ellas. A la joven le sorprende especialmente encontrarse con mujeres libres, fuertes, que se manchan y hablan sin pelos en la lengua, según explican sus protagonistas en Las hijas de la criada.