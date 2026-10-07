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LAS HIJAS DE LA CRIADA
La unión que sorprende a Clara en Las hijas de la criada: mujeres libres, fuertes y sin pelos en la lengua
Judith Fernández y Alicia Armenteros explican cómo la hermandad y el apoyo entre las trabajadoras de la conservera marcan la experiencia de Clara en Las hijas de la criada.
El grupo de la conservera refleja la importancia de que las mujeres se apoyasen entre ellas en una época en la que carecían de derechos. Pese a su trato brusco, las trabajadoras mantienen una relación de cariño y protección.
Desde su llegada al aserradero, Clara se siente cómoda con sus compañeras e intenta aprender de ellas. A la joven le sorprende especialmente encontrarse con mujeres libres, fuertes, que se manchan y hablan sin pelos en la lengua, según explican sus protagonistas en Las hijas de la criada.