Blanca Suárez y Manu Ríos ponen a prueba sus dotes como detectives del amor en El Hormiguero
Las hormigas han retado el ojo de celestinos de los invitados con una desternillante sección.
La visita de Blanca Suárez y ManuRíos a El Hormiguero ha estado repleta de buen humor y naturalidad. Ambos han demostrado la química que los une dentro y fuera de la pantalla.
Tras la entrevista y el campeonato mundial de matasuegras, Trancas y Barrancas han puesto a prueba las dotes de detectives del amor de los invitados con una sección en a que han tenido que adivinar si las personas que parecía en plató eran realmente una pareja sentimental o no.
Blanca ha demostrado ser una gran celestina y no ha dudado asegurando que los primeros invitados sí eran pareja. A Manu, sin embargo, le ha traicionado su radar del amor. ¡Así ha sido!
