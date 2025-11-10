Ni Roberto Leal recuerda algo así en La Pista: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”

La playlist de La Pista en este programa de Pasapalabra se lo ha puesto muy difícil tanto a los invitados como a los concursantes. De hecho, se ha producido algo insólito tras los dos primeros duelos: las dos canciones se han quedado sin resolver. Roberto Leal ha asegurado que no recordaba algo así: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”, ha afirmado, con la simbología de los 0 segundos entre Manu y Rosa y, antes, entre Carla Hidalgo y Martín Fiz.

Tras el descalabro del primer cara a cara de la tarde entre invitados, el presentador tenía algo de fe en los concursantes: “Venga, no me falléis”. Se ha reído al darse cuenta de que les había metido presión y, tras el primer fragmento, Manu ha evidenciado que la prueba no iba a ir a mejor: “Una vez más, fallamos”.

Ambos concursantes confiaban en que el título con otras palabras fuera, como otros días, su tabla de salvación en La Pista. Sin embargo, esta vez ha sido más complicado y ninguno ha dado con la clave por el “músculo que late de yeso”. ¿De qué canción se trata? ¡Descúbrelo en el vídeo!