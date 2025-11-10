“¡Qué subidón!”: el impresionante pleno de Rosa López en el ¿Dónde Están?

Rosa, la concursante, necesitaba un pleno en el ¿Dónde Están? tras un programa algo flojo en otras pruebas. Ha sido especialmente llamativo lo que ha ocurrido en La Pista, algo insólito en Pasapalabra, pues los dos primeros duelos han terminado sin acierto. “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”, ha comentado Roberto Leal, sumando los de los concursantes y los del duelo entre Carla Hidalgo y Martín Fiz.

Por eso, el equipo azul afrontaba con cierta necesidad la última prueba antes de El Rosco. Las dos opciones han sido esta vez actores del cine clásico: Rosa se ha quedado con Gregory Peck, dejando James Stewart a Manu. Lo que se han encontrado tras los números son palabras que aparecen en sus películas.

La sorpresa es que la protagonista de este ¿Dónde Están? no ha sido la concursante, sino Rosa López. La cantante, en su primer turno, ha completado el panel. Ha sido un pleno que ha impresionado a todos, a ella en primer lugar. “¡Qué subidón!”, ha confesado. ¡Revive este momento en el vídeo!