‘Titanic’ pone romántico a Roberto Leal: “Sara, cariño, en nada estoy en casa”

Resulta paradójico lo que ha ocurrido en este programa de Pasapalabra. La película ‘Titanic’ ha evitado el naufragio total en La Pista. En particular, ha sido Jorge Garbajosa quien ha logrado un pleno salvavidas en una tarde que estaba siendo desastrosa tras dos canciones sin resolverse. Roberto Leal ni recordaba algo similar: “Es la primera vez que llevamos cuatro roscos”, ha dicho en referencia a los de Manu, Rosa, Carla Hidalgo y Martín Fiz en la prueba musical.

Garbajosa ha sacado a flote el acierto a la primera, recreando incluso el mítico gesto del personaje interpretado por Leonardo DiCaprio con los brazos abiertos en la proa del transatlántico. Después también lo ha hecho Roberto. No obstante, hay que señalar que Rosa López había reconocido igualmente el mítico tema de Celine Dion, ‘My heart will go on’, así que la rapidez con el pulsador ha sido clave y ahí se ha notado la velocidad del deportista.

La película ha sacado el lado más romántico de Roberto. Por una parte, ha señalado que Pasapalabra tiene a sus propios Jack y Rose, por “el aire” que se dan Manu y Rosa con los personajes. Por la otra, se ha puesto hasta picante al mandar un mensaje a su pareja: “Sara, cariño, en nada estoy en casa”. ¡No te lo pierdas en el vídeo!