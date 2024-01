Exclusiva

Ana Obregón responde a las acusaciones por la Fundación Lequio: "Todo lo que he prometido lo he hecho"

La presentadora ha sido acusada de no aportar los beneficios del libro que escribió junto a su hijo y de las exclusivas a la fundación. La entidad ha desmentido que el dinero de los derechos de autor no hayan ido a parar a la organización, pero aún no se sabe qué parte de las exclusivas ha aportado.