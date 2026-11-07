Más de “bar” que de montaña: El despiste que deja a Toni sin un bote de 11.900 euros

Bien sabido es que, por mucho que un concursante lleve la delantera en La ruleta de la suerte noche, el Panel con Bote puede cambiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Y es que el premio en esta sección llega a cantidades estratosféricas; pero es importante acertar la respuesta para llevárselo. Una lección que Toni ha aprendido por las malas.

El concursante ha caído en la ansiada casilla dorada y, a pesar de en primera instancia no tener clara la respuesta, la compra de la consonante le ha valido para verlo más claro. De este modo, se ha dispuesto a leer lo que posteriormente se resolvería con “Un baño frente al mar en una piscina infinita”.

No obstante, la mente de Toni no estaba precisamente en el agua. El jugador ha demostrado ser más de “bar” que de montaña cuando se equivocaba, confundiendo la M con la B y, de este modo, viendo cómo perdía no solo el Bote de 11.900€, sino también la posibilidad de llegar a la Gran Final. ¡Una lástima por Toni!

¿No has visto este momento de la velada? Puedes disfrutar de él dando play al vídeo de arriba.