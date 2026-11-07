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MEJORES MOMENTOS | 7 de noviembre

Larga vida al Rock and Roll: La banda de La ruleta de la suerte noche rompe el escenario con Maneras de vivir

El rock ha irrumpido en el plató de La ruleta de la suerte noche al ritmo de Maneras de vivir. ¡Vaya fiesta hemos vivido!

La banda de La ruleta de la suerte noche

Larga vida al Rock and Roll: La banda de La ruleta de la suerte noche rompe el escenario con Maneras de vivir

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Borja Tamayo
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La Triple Prueba de Velocidad Musical llegaba con una pista de lo más cañera: “Larga vida al rock and roll”. Esto solo podía significar que el plató se iba a incendiar con canciones inolvidables gracias a la espectacular banda que protagoniza las actuaciones del programa. Ahora bien, la guinda la ha puesto el tema final.

Teresa ha sido la encargada de resolver este último panel, leyendo aquello de “Si no me ves sonreír, es simplemente despiste”. Una frase que todo el mundo conoce bien, pero que nunca está de más recordar.

El grupo se ha puesto manos a la obra y, a todo trapo, ha entonado Maneras de vivir de Leño. El himno de Rosendo ha despertado los aplausos de los allí presentes, que no dejaban de cantar y bailar junto a la banda. ¡Increíble!

¿Quieres saber cómo suena esta gran canción en boca de la banda de La ruleta de la suerte noche? ¡Dale play al vídeo para descubrirlo!

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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