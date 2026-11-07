Larga vida al Rock and Roll: La banda de La ruleta de la suerte noche rompe el escenario con Maneras de vivir

La Triple Prueba de Velocidad Musical llegaba con una pista de lo más cañera: “Larga vida al rock and roll”. Esto solo podía significar que el plató se iba a incendiar con canciones inolvidables gracias a la espectacular banda que protagoniza las actuaciones del programa. Ahora bien, la guinda la ha puesto el tema final.

Teresa ha sido la encargada de resolver este último panel, leyendo aquello de “Si no me ves sonreír, es simplemente despiste”. Una frase que todo el mundo conoce bien, pero que nunca está de más recordar.

El grupo se ha puesto manos a la obra y, a todo trapo, ha entonado Maneras de vivir de Leño. El himno de Rosendo ha despertado los aplausos de los allí presentes, que no dejaban de cantar y bailar junto a la banda. ¡Increíble!

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