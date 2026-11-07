Rezar el rosario y una oración conyugal: los trucos de Tamara Falcó para mejorar la convivencia en pareja

Como todos los jueves, El Hormiguero ha cerrado la semana con tertulia. Cristina Pardo, Tamara Falcó, Juan del Val y Nuria Roca se han sumado a la mesa de Pablo Motos para hacer un repaso de los temas más candentes de la actualidad.

Sin embargo, en esta sección siempre hay hueco para el humor. Ejemplo de ello ha sido el momento en el que Pablo Motos ha sacado a la luz que, en un experimento de cómo sería la vida en Marte, unos voluntarios que estuvieron un año encerrados han señalado la convivencia como lo más complicado.

Esto ha abierto la veda a los problemas de convivencia de todos los tertulianos. Sin embargo, Tamara ha dejado muy claro que no tiene este tipo de conflictos en su hogar. Una vida pacífica que afirma conseguir gracias a hacer una oración conyugal y rezar un rosario.

Estas declaraciones han caído como una bomba en el plató, despertando la curiosidad de los allí presentes. Tras ser avasallada a preguntas, ha querido guardarse los secretos de esta rutina para ella misma. Una decisión que ha confundido absolutamente a Juan del Val, que "no se estaba enterando de nada". Aunque el colaborador sí ha conseguido sonsacarle algo: estas oraciones duran en torno a los cinco minutos.

Puedes ver sus declaraciones completas dando play al vídeo de arriba.