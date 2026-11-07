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MEJORES MOMENTOS | 7 de noviembre

¡Golazo por la escuadra! Álvaro se lleva 11.750 euros en un solo panel

Álvaro se ha llevado la primera ola del programa con nada menos que 11.750€ en su marcador. ¡Golazo!

Álvaro en La ruleta de la suerte noche

¡Golazo por la escuadra! Álvaro se lleva 11.750 euros en un solo panel

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Borja Tamayo
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La pista no solo servía para guiar a los concursantes a la hora de resolver el panel, sino que también servía de premonición de lo que estaba a punto de ocurrir. “Recibe una ovación”, se podía leer junto a la pantalla de Laura Moure, y Álvaro, con absoluta puntería, se la ha sabido ganar con cada lanzamiento.

Tan solo tenía 150€ en el marcador; no obstante, en La ruleta de la suerte noche cualquier tirada puede cambiar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Ha caído en la casilla de 2.000€, en la de 400€, en la de 1.000€, en la de 1.500€ y, para rematar, en la de 750€.

Con un total de 11.750€, por fin se ha dado cuenta de cómo resolver el panel: “El delantero que mete un gol por la escuadra”. Así, el concursante se sentía un auténtico pichichi cuando el público estallaba en aplausos y le regalaba esa merecidísima ovación en forma de ola.

¿Te has perdido este espectacular momento? No pasa nada: Puedes verlo dando play en el vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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