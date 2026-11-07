MEJORES MOMENTOS | 7 de noviembre
La euforia puede a Toni y celebra su premio sin control: “Si le das así al atril, te lo vas a cargar”
Toni se ha dejado llevar por la euforia cuando, en La ruleta de la suerte noche, ha caído en el gajo de 2.000€. Tanto es así que Jorge Fernández le ha tenido que advertir sobre su forma de celebrar el premio.
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Los premios de La ruleta de la suerte noche son una auténtica locura, capaces de emocionar a cualquier. La prueba de ello se ha hecho visible cuando Toni ha caído en el gajo de 2.000€ e, incapaz de contener la euforia, ha dado varios golpes sobre su propia mesa.
Jorge Fernández ha entrado en escena para advertirle sobre las posibles consecuencias de esta manera de festejar: “Si le das así al atril, te lo vas a cargar”. Sin embargo, las ganas de seguir jugando no se han disipado en lo más mínimo y ha seguido tirando, cayendo en un Me lo quedo que ha llevado al presentador a la mesa, comprobando así su estado tras la celebración del jugador: “Justo, justo”.
En su último lanzamiento, Toni ha caído en la casilla de 750€ y, después de doblar el dinero, ha resuelto con la escandalosa cifra de 6.250€. Eso sí, esta vez lo ha festejado con la lección aprendida y ha sustituido los golpes por gritos y vítores. ¡Con ola del público añadida!
¿Tú también has temido por el atril? Dale play al vídeo para ver de nuevo este momentazo de La ruleta de la suerte noche.
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