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Judit Mascó reflexiona sobre el envejecimiento y critica el término 'antiaging'

La modelo ha reflexionado sobre las críticas que reciben las mujeres por el paso de los años y ha defendido la importancia de cuidarse y dedicar tiempo a una misma.

Judit Mascó reflexiona sobre el envejecimiento y critica el término 'antiaging'

Judit Mascó reflexiona sobre el envejecimiento y critica el término 'antiaging'

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Judit Mascó ha compartido en La Mesa una reflexión sobre el envejecimiento y la presión que sufren las mujeres con el paso de los años. La modelo ha hablado de las críticas relacionadas con la edad y de cómo se afronta esta etapa de la vida.

En este sentido, la invitada ha cuestionado el uso del término 'antiaging', una expresión que considera poco acertada por la manera en la que se refiere al envejecimiento.

Además, la modelo ha explicado que le gusta cuidarse, pero no únicamente por una cuestión estética, sino porque considera que es una forma de dedicarse tiempo a sí misma. "Esos mimos me sientan bien", ha asegurado.

De esta manera, Judit Mascó ha defendido el cuidado personal como un momento de bienestar, al tiempo que ha reflexionado sobre la presión estética y las críticas que siguen recibiendo las mujeres a medida que cumplen años.

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