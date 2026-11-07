El karma castiga a Teresa tras reírse de Toni: “La próxima vez no bailo”

Teresa ha apuntado directamente al gajo especial de La ruleta de la suerte noche y, tras escuchar los tres deseos que le ha propuesto Jorge Fernández, ha ido directamente a por el dinero de su compañero Toni. Así, escogía el Me lo quedo para apuntarse 3.900€ a su marcador y un Me lo quedo extra.

Al hacerlo, la concursante le ha dedicado un baile que no ha pasado desapercibido por el presentador: “¡Encima te baila, Toni!”. Un gesto que ha puesto de manifiesto “la guasa” de Teresa; aunque su compañero, en valenciano, le ha dejado una expresión de lo más premonitoria: “Ya vendrás…”.

Y es que, cuando ya tenía 4.200€ acumulados, ha caído en la Quiebra; algo que Jorge ha achacado al “karma”. Un karma que la ha vuelto a dejar con 0€ y un aprendizaje: “La próxima vez no bailo”.

Vuelve a ver este divertido momento tantas veces como quieras dando play al vídeo de arriba.