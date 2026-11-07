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MEJORES MOMENTOS | 7 de noviembre

El karma castiga a Teresa tras reírse de Toni: “La próxima vez no bailo”

Teresa ha robado a Toni todo su dinero; sin embargo, el karma ha entrado en juego para castigarla por su particular forma de celebrar este gesto.

Teresa y Toni en La ruleta de la suerte noche

El karma castiga a Teresa tras reírse de Toni: “La próxima vez no bailo”

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Borja Tamayo
Publicado:

Teresa ha apuntado directamente al gajo especial de La ruleta de la suerte noche y, tras escuchar los tres deseos que le ha propuesto Jorge Fernández, ha ido directamente a por el dinero de su compañero Toni. Así, escogía el Me lo quedo para apuntarse 3.900€ a su marcador y un Me lo quedo extra.

Al hacerlo, la concursante le ha dedicado un baile que no ha pasado desapercibido por el presentador: “¡Encima te baila, Toni!”. Un gesto que ha puesto de manifiesto “la guasa” de Teresa; aunque su compañero, en valenciano, le ha dejado una expresión de lo más premonitoria: “Ya vendrás…”.

Y es que, cuando ya tenía 4.200€ acumulados, ha caído en la Quiebra; algo que Jorge ha achacado al “karma”. Un karma que la ha vuelto a dejar con 0€ y un aprendizaje: “La próxima vez no bailo”.

Vuelve a ver este divertido momento tantas veces como quieras dando play al vídeo de arriba.

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

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