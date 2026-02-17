Última hora
Tía de un bebé presunta víctima de malos tratos en la guardería de Algemesí: "Venía con marcas en los pies y las axilas"
La trabajadora que denunció a la dueña de una guardería en Algemesí ha declarado los terribles episodios que allí se vivían. Presuntamente, su jefa castigaba a los niños pinchándoles chinchetas en los pies, les forzaba a comer hasta la náusea y les golpeaba.
Una mujer de 55 años que regentaba una guardería en Algemesí ha sido detenida y acusada de maltrato infantil y trato denigrante a menores. Algo que denunciaron los propios trabajadores del centro ante la policía.
En los vídeos que grabaron sus compañeros se aprecia cómo la detenida zarandea, veja y agrede a los menores para obligarlos, por ejemplo, a comer. Tras 30 años abierta, la guardería ha cerrado como medida preventiva y hoy hemos podido acceder a la declaración de la trabajadora que denunció los hechos.
La denunciante ha relatado episodios en los que su jefa les tapaba nariz y boca a los niños para que comieran hasta que esto sentían arcadas o, incluso, vomitaban. Además, desvela cómo les pinchaba los pies con chinchetas como castigo.
En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Mari Carmen, tía de un bebé de la guardería de Algemesí. Esta asegura que su sobrino llegaba con marcas y heridas del centro desde hace dos años.
"El niño no salía como tenía que salir", señala, "hablamos con dirección y nos decían que era un poco rebelde y que los niños eran así". Según nos cuenta, fueron varios padres los que denunciaron los hechos ya hace varios años: "Esto viene de atrás".
Hoy, Algemesí se encuentra con el corazón en un puño ante un escándalo que afecta a una de las guarderías más míticas del pueblo. ¿Lograrán hacer justicia las familias afectadas?
