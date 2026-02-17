Estafa
Una estafa del amor rompió la familia de María: "Me hizo perder 36.000 euros y a mi hija"
María perdió 36.000 euros en una estafa del amor que casi le cuesta su matrimonio y que abrió una herida incurable con sus hijas.
Publicidad
María tiene 66 años y jamás pensó que sería un falso amor el que le haría perder a su marido y a su hija. Una estafa en la que, tras ganarse su corazón y su confianza. unos delincuentes le hicieron perder 36.000 euros.
Todo comenzó por redes, cuando varios hombres comenzaron a escribir a María. Le decían que la querían, que querían conocerla, pero que necesitaban un dinero que luego le sería devuelto con intereses.
Cada vez pedían más, obligando a María a meterse en cuatro préstamos y a pedirle a su hija miles de euros. Una estafa que le hizo perder a su hija durante mucho tiempo.
Más Noticias
- Los tres brutales siniestros de tráfico que marcaron la vida de David: pierde a sus padres, a su hermano y está vivo de milagro
- Las amigas de Ángela, la menor que se suicidó en Benalmádena, rompen su silencio: "Se llama bullying y es acoso"
- Contrata a un cuidador para su mujer enferma y les roba 30.000 euros: "Le hemos tratado como a un hijo"
El matrimonio de María se rompió por completo, ambos se vieron obligados a marcharse del pueblo y su relación con su hija tardó mucho en recuperarse. Hoy, María advierte a otras mujeres de que este tipo de estafas no solo cuestan dinero, a veces también arruinan vidas.
Publicidad