Una estafa del amor rompió la familia de María: "Me hizo perder 36.000 euros y a mi hija"

María tiene 66 años y jamás pensó que sería un falso amor el que le haría perder a su marido y a su hija. Una estafa en la que, tras ganarse su corazón y su confianza. unos delincuentes le hicieron perder 36.000 euros.

Todo comenzó por redes, cuando varios hombres comenzaron a escribir a María. Le decían que la querían, que querían conocerla, pero que necesitaban un dinero que luego le sería devuelto con intereses.

Cada vez pedían más, obligando a María a meterse en cuatro préstamos y a pedirle a su hija miles de euros. Una estafa que le hizo perder a su hija durante mucho tiempo.

El matrimonio de María se rompió por completo, ambos se vieron obligados a marcharse del pueblo y su relación con su hija tardó mucho en recuperarse. Hoy, María advierte a otras mujeres de que este tipo de estafas no solo cuestan dinero, a veces también arruinan vidas.