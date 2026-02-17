Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Estafa

Una estafa del amor rompió la familia de María: "Me hizo perder 36.000 euros y a mi hija"

María perdió 36.000 euros en una estafa del amor que casi le cuesta su matrimonio y que abrió una herida incurable con sus hijas.

María

Publicidad

María tiene 66 años y jamás pensó que sería un falso amor el que le haría perder a su marido y a su hija. Una estafa en la que, tras ganarse su corazón y su confianza. unos delincuentes le hicieron perder 36.000 euros.

Todo comenzó por redes, cuando varios hombres comenzaron a escribir a María. Le decían que la querían, que querían conocerla, pero que necesitaban un dinero que luego le sería devuelto con intereses.

Cada vez pedían más, obligando a María a meterse en cuatro préstamos y a pedirle a su hija miles de euros. Una estafa que le hizo perder a su hija durante mucho tiempo.

El matrimonio de María se rompió por completo, ambos se vieron obligados a marcharse del pueblo y su relación con su hija tardó mucho en recuperarse. Hoy, María advierte a otras mujeres de que este tipo de estafas no solo cuestan dinero, a veces también arruinan vidas.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

David

Los tres brutales siniestros de tráfico que marcaron la vida de David: pierde a sus padres, a su hermano y está vivo de milagro

Acoso

Las amigas de Ángela, la menor que se suicidó en Benalmádena, rompen su silencio: "Se llama bullying y es acoso"

Contrata a un cuidador

Contrata a un cuidador para su mujer enferma y les roba 30.000 euros: "Le hemos tratado como a un hijo"

Pablo
Denuncia

Encuentran muerto al perro de Pablo con el que intentaron extorsionarle: "Teníamos la esperanza de que nos lo devolvieran"

María
Estafa

Una estafa del amor rompió la familia de María: "Me hizo perder 36.000 euros y a mi hija"

Algemesí
Última hora

Tía de un bebé presunta víctima de malos tratos en la guardería de Algemesí: "Venía con marcas en los pies y las axilas"

La trabajadora que denunció a la dueña de una guardería en Algemesí ha declarado los terribles episodios que allí se vivían. Presuntamente, su jefa castigaba a los niños pinchándoles chinchetas en los pies, les forzaba a comer hasta la náusea y les golpeaba.

Carnaval en Pasapalabra
¡Increíble!

Así se vive Carnaval en Pasapalabra: descubre los disfraces de Roberto Leal y los invitados

El presentador y los invitados están preparados para disfrutar de un programa inolvidable vestidos de sus personajes favoritos.

Diego, gitano y gay

"Mi madre me decía, para ser maricón ahórcate o matate": El infierno de Diego, gitano y homosexual

Guerra de clanes en Vigo

Las amenazas extremas entre dos familias extiende el miedo en Vigo: "¡Voy a por ti! ¡Y a por tus hijas!"

La nueva ilusión de Cayetano Rivera.

Cristobal Soria aporta novedades sobre la relación entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro: "Sus hermanos dicen: "Nos lo han cambiado""

Publicidad