Amiga de Olga, la mujer que se suicidó tras su desahucio: "No le quitaron la vida el 7 de septiembre, sino mucho antes"

La muerte de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid hace dos semanas, ha dado la vuelta al mundo. Su caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda en nuestro país, pero no es la única que ha vivido las consecuencias de un sistema que, para muchos, es injusto.

Olga, una mujer de 54 años de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se quitó la vida el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de su desahucio. Esta estaba sola, cuidando de dos hijas y en situación de vulnerabilidad, pero nada pudo frenar el desahucio de la casa en la que llevaba viviendo veinte años.

Un mes después de su muerte, hablamos con Marta Pascual, amiga íntima de Olga, que está consternada. "A Olga no le quitaron la vida el 7 de septiembre, sino mucho antes", afirma.

Como ella, decenas de personas son desahuciadas a diario, obligadas a buscarse la vida y muchas veces sin alternativas. Hoy, Maricarmen se ha convertido en el rostro de todas ellas.