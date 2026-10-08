Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

DESAHUCIO

Amiga de Olga, la mujer que se suicidó tras su desahucio: "No le quitaron la vida el 7 de septiembre, sino mucho antes"

Se cumple un mes del suicidio de Olga, una mujer de 54 años que cinco meses después de ser desahuciada, se quitó la vida. Un momento que llega justo tras la muerte de Maricarmen.

Amiga Olga

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

La muerte de Maricarmen, una mujer de 87 años que fue desahuciada en Madrid hace dos semanas, ha dado la vuelta al mundo. Su caso se ha convertido en un símbolo de la crisis de la vivienda en nuestro país, pero no es la única que ha vivido las consecuencias de un sistema que, para muchos, es injusto.

Olga, una mujer de 54 años de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), se quitó la vida el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de su desahucio. Esta estaba sola, cuidando de dos hijas y en situación de vulnerabilidad, pero nada pudo frenar el desahucio de la casa en la que llevaba viviendo veinte años.

Un mes después de su muerte, hablamos con Marta Pascual, amiga íntima de Olga, que está consternada. "A Olga no le quitaron la vida el 7 de septiembre, sino mucho antes", afirma.

Como ella, decenas de personas son desahuciadas a diario, obligadas a buscarse la vida y muchas veces sin alternativas. Hoy, Maricarmen se ha convertido en el rostro de todas ellas.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Amiga Olga

Amiga de Olga, la mujer que se suicidó tras su desahucio: "No le quitaron la vida el 7 de septiembre, sino mucho antes"

Ceuta

Ceuta se desvincula de la huelga general: "Lo último que necesitamos es parar la ciudad por una causa que no es la principal"

Beatriz Duro

Beatriz Duro, abogada de Maricarmen: "La responsabilidad de su muerte es de un sistema que permite que pasen estas cosas"

Ignacio Lázaro
CRISIS DE VIVIENDA

Excasero de Maricarmen, fallecida tras su desahucio: "No sé si ella es la representación del drama de la vivienda en España"

García-Castellón, sobre una posible imputación del PSOE en precampaña: "Puede ocurrir"
ANÁLISIS

García-Castellón, sobre una posible imputación del PSOE en precampaña: "Puede ocurrir"

Vecinos Maricarmen
FALLECE MARICARMEN

Vecino de Maricarmen, indignado tras su fallecimiento: "El desahucio fue salvaje, contábamos con volver a verla"

La muerte de Maricarmen ha desatado multitud de reacciones en las calles. La mujer cuyo rostro se convirtió en un símbolo de la crisis de la vivienda, fallecía ayer en el hospital tras ser desahuciada de su casa.

sol maricarmen
PROTESTAS EN SOL

Miren Beriain, acampada en Sol: "Maricarmen no ha muerto, la han matado"

La sindicalista culpa al negocio de la vivienda del fallecimiento de la anciana y anima a que toda la indignación se transforme en movilización para conseguir mejoras.

“¿Qué os pasa?”: Jorge Fernández, sin palabras ante la mala suerte de los concursantes

“¿Qué os pasa?”: Jorge Fernández, sin palabras ante la mala suerte de los concursantes

“Menos mal que os tengo”: Crys consigue más de 1.000 euros con la ayuda del público

“Menos mal que os tengo”: Crys consigue más de 1.000 euros con la ayuda del público

Marina Castaño

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marina Castaño, la viuda de Camilo José Cela

Publicidad