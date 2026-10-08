Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le preguntará a Begoña si sigue enamorada de él

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Hugo Brossard tendrá un cara a cara con Tasio tras la confesión de Gabriel... Querrá saber todos los detalles de la noche en la que murió su padre. ¿Qué va a hacer Tasio?

Además, el joven de los De la Reina intentará cargar todo lo que pueda contra Gabriel. ¿Cómo será ese encuentro?

Por su parte, Andrés se ha quedado tocado tras la confesión de Valentina y querrá hablar con Begoña. ¿Es cierto que ella aún no le ha olvidado? Pero, ¿qué va a pasar?

Fina querrá hablar con Marta tras haberse dado cuenta de las manipulaciones de Bianca. ¿Cómo reaccionará ella?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.