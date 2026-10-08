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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le preguntará a Begoña si sigue enamorada de él

El de la Reina le preguntará a la enfermera si aún sigue sintiendo algo por él. ¿Cambiará lo que siente él?

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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le preguntará a Begoña si sigue enamorada de él

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Ana Bermejo Lillo
Ana Bermejo Lillo
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En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Hugo Brossard tendrá un cara a cara con Tasio tras la confesión de Gabriel... Querrá saber todos los detalles de la noche en la que murió su padre. ¿Qué va a hacer Tasio?

Además, el joven de los De la Reina intentará cargar todo lo que pueda contra Gabriel. ¿Cómo será ese encuentro?

Por su parte, Andrés se ha quedado tocado tras la confesión de Valentina y querrá hablar con Begoña. ¿Es cierto que ella aún no le ha olvidado? Pero, ¿qué va a pasar?

Fina querrá hablar con Marta tras haberse dado cuenta de las manipulaciones de Bianca. ¿Cómo reaccionará ella?

¡Descubre todo lo que va a pasar en Sueños de libertad! De lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 o adelántate a su emisión con atresplayer.

Antena 3 » Series » Sueños de libertad

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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Andrés le preguntará a Begoña si sigue enamorada de él

Hugo Brossard

Capítulo 665 de Sueños de libertad; 8 de octubre: Hugo Brossard se plantea readmitir a los De la Reina

Gabriel

Gabriel malmete contra Tasio: revela que él fue la última persona que vio con vida a Antoine Brossard

Valentina
Capítulo 665

Valentina le desvela a Andrés que Begoña sigue enamorada de él

Bianca
Capítulo 665

Fina, muy enfadada, se enfrenta a Bianca y la echa del despacho: “¡Todo esto lo has hecho para llevarme a la cama!”

Beatriz
Capítulo 665

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