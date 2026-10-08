Beatriz Duro, abogada de Maricarmen: "La responsabilidad de su muerte es de un sistema que permite que pasen estas cosas"

Maricarmen fallecía ayer antes de firmar el acuerdo en el que Urbagestión y el Ayuntamiento de Madrid le permitían volver a su casa. Dos semanas después del desahucio que ha desembocado en un adelanto electoral, Maricarmen muere en el hospital Gregorio Marañón de Madrid a los 87 años.

En las calles, la muerte de Maricarmen se ha convertido en un símbolo más de la lucha por la crisis de la vivienda. Las protestas y la acampada en la Puerta del Sol continúan, con más aliento que nunca para intentar evitar casos como el suyo, que ha terminado de la peor forma posible.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Beatriz Duro, la abogada de Maricarmen desde hace siete años. Esta afirma que tanto ella como el entorno de la fallecida están "consternados, con mucha pena, dolor y rabia".

Beatriz Duro culpa al sistema de la muerte de Maricarmen y afirma que el problema de la vivienda es estructural e independiente a cualquier partido político. "La responsabilidad es de un sistema que permite que pasen estas cosas", señala Beatriz Duro, "un sistema que protege la especulación y el rentismo por encima del derecho a la vida, a las personas y a la vivienda".

La muerte de Maricarmen se ha convertido en un símbolo y hoy todo el país habla de un caso que tensiona el debate. ¿Pudo el desahucio propiciar la muerte de Maricarmen?