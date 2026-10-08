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García-Castellón, sobre una posible imputación del PSOE en precampaña: "Puede ocurrir"

El exjuez de la Audiencia Nacional cuestiona la norma no escrita por la que los tribunales frenan sus actuaciones durante los periodos electorales y defiende que los ciudadanos deben conocer cualquier posible irregularidad antes de emitir su voto.

García-Castellón, sobre una posible imputación del PSOE en precampaña: "Puede ocurrir"

García-Castellón, sobre una posible imputación del PSOE en precampaña: "Puede ocurrir"

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Alejandro Hergon
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García-Castellón cuestiona frenar las investigaciones durante la campaña

Manuel García-Castellón considera que la norma no escrita según la cual los tribunales echan el freno durante la precampaña o campaña electoral "es absurda" y "no tiene ningún sentido".

"El no tomar una decisión también es tomar una decisión. Es tomarla. Y por lo tanto, la instrucción de una causa tiene unos tiempos que están tasados. El parar esos tiempos va en contra del criterio de lo que es una investigación", sostiene.

El exjuez también cuestiona que los políticos tengan una protección especial durante los procesos electorales: "Es absurdo. ¿Por qué los políticos tienen que tener una amnistía general, por así decirlo, una burbuja que no tienen los taxistas, los pilotos de helicóptero o de aviación?".

"Puede ocurrir" una imputación del PSOE en precampaña

Preguntado por la posibilidad de que en precampaña se produjera una imputación del PSOE por financiación ilegal en el caso de las cloacas, García-Castellón responde: "Puede ocurrir".

El exjuez defiende que los ciudadanos deben disponer de toda la información necesaria para decidir su voto. "Te digo más porque yo creo que en lo que yo pretendo que sea la sociedad española, que es una sociedad madura democráticamente, deben tener todos los elementos necesarios para poder emitir su voto".

Y añade: "Si un partido, sea uno u otro, ha hecho algo mal, que los votantes lo sepan".

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