Ceuta se desvincula de la huelga general: "Lo último que necesitamos es parar la ciudad por una causa que no es la principal"

Ceuta no apoyará la huelga general por la crisis de la vivienda convocada el próximo 11 de noviembre en nuestro país. Tras el desahucio y muerte de Maricarmen que ha desembocado en un adelanto electoral, los principales sindicatos han llamado a la huelga en protesta de los bajos salarios y los altos precios de alquiler.

CCOO y UGT en Ceuta han anunciado que no apoyarán la huelga general. Estos afirman que llevan más de dos meses con la ciudad paralizada y que lo que necesitan es que funcione, no parar aún más.

"Ha sido una decisión difícil porque aquí el problema de la vivienda también es serio", afirma Elena, una vecina ceutí, "pero si seguimos con todo colapsado, lo último que necesitamos es parar la ciudad por una causa que no es la principal que tenemos que solventar".

Los vecinos se han mostrado a favor de esa decisión, indignados con que se convoque la huelga por la crisis de vivienda y no por la crisis migratoria con la que conviven desde hace más de 60 días. ¡No te pierdas su opinión en el vídeo de arriba!