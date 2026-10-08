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LAS HIJAS DE LA CRIADA
Martina Cariddi desvela cómo Catalina toca fondo en Las hijas de la criada tras conocer su verdadero origen
La actriz explica cómo afecta a Catalina descubrir que Renata es su madre biológica, un secreto que provoca una profunda crisis de identidad y transforma por completo su comportamiento.
La confesión de Renata antes de morir ha marcado un antes y un después en la vida de Catalina. En Las hijas de la criada, la joven comienza a cuestionarse toda su existencia y siente pánico ante la posibilidad de que alguien descubra su verdadera identidad.
Martina Cariddi explica que su personaje inicia un viaje emocional en el que llega a imaginar cómo habría sido su vida como criada. Incapaz de afrontar la realidad, Catalina busca refugio en las fiestas y el alcohol mientras mantiene su secreto oculto y atraviesa un profundo estado de disociación.