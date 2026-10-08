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Martina Cariddi nos adelanta qué hará Catalina en Las hijas de la criada: “Empieza un viaje muy interesante”

Martina Cariddi nos adelanta qué hará Catalina en Las hijas de la criada: “Empieza un viaje muy interesante”

LAS HIJAS DE LA CRIADA

Martina Cariddi desvela cómo Catalina toca fondo en Las hijas de la criada tras conocer su verdadero origen

La actriz explica cómo afecta a Catalina descubrir que Renata es su madre biológica, un secreto que provoca una profunda crisis de identidad y transforma por completo su comportamiento.

La confesión de Renata antes de morir ha marcado un antes y un después en la vida de Catalina. En Las hijas de la criada, la joven comienza a cuestionarse toda su existencia y siente pánico ante la posibilidad de que alguien descubra su verdadera identidad.

Martina Cariddi explica que su personaje inicia un viaje emocional en el que llega a imaginar cómo habría sido su vida como criada. Incapaz de afrontar la realidad, Catalina busca refugio en las fiestas y el alcohol mientras mantiene su secreto oculto y atraviesa un profundo estado de disociación.

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