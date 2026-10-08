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Detienen a uno de los presuntos autores del crimen del cirujano de Marbella: "Pudo ser un cliente insatisfecho"
Dos hombres encapuchados abrieron fuego contra él a plena luz del día y en su turno de trabajo. La policía ha detenido a un joven de 18 años y las principales hipótesis apuntan a que pudo tratarse un cliente insatisfecho con el servicio.
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Alexander Aslanmi, un cirujano plástico de Marbella, ha sido asesinado a tiros mientras trabajaba. Fue a plena luz del día, sobre las 18 horas, cuando dos encapuchados irrumpieron en su clínica.
Uno de los individuos le disparó varias veces hasta acabar con su vida ante la mirada de su pareja y de una paciente. Aunque se descarta que se trate de un crimen organizado, se sabe que fue un sicario quien apretó el gatillo.
La policía ha detenido ya a un joven de 18 años y apunta directamente al caso de un cliente que pudo adelantar el dinero de una operación que finalmente nunca se produjo. Un dinero que tampoco se le reembolsó.
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La investigación está abierta y nuestro compañero Juan Cano señala directamente a que tras el crimen pudo haber un cliente insatisfecho. ¡Toda la información, en el vídeo de arriba!
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