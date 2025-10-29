Reha y Gülçiçek celebran una boda mágica que demuestra que el amor no tiene edad

Rodeados de flores y la emoción de sus seres queridos, Reha y Gülçiçek han cumplido su sueño de casarse, demostrando que nunca es tarde para amar. La boda, sencilla pero cargada de sentimientos, se convirtió en un homenaje a las segundas oportunidades.

El instante más sorprendente llegó con la entrada de Evren, el testigo elegido por Reha. Su aparición llenó de asombro y alegría el ambiente, sellando una jornada que quedará en la memoria de todos por su ternura y autenticidad en Renacer.