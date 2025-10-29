Publicidad
Renacer
Reha y Gülçiçek celebran una boda mágica que demuestra que el amor no tiene edad
La pareja ha sellado su amor en una emotiva ceremonia llena de sorpresas, entre ellas la inesperada aparición de Evren, quien no quiso perderse este momento tan especial.
Rodeados de flores y la emoción de sus seres queridos, Reha y Gülçiçek han cumplido su sueño de casarse, demostrando que nunca es tarde para amar. La boda, sencilla pero cargada de sentimientos, se convirtió en un homenaje a las segundas oportunidades.
El instante más sorprendente llegó con la entrada de Evren, el testigo elegido por Reha. Su aparición llenó de asombro y alegría el ambiente, sellando una jornada que quedará en la memoria de todos por su ternura y autenticidad en Renacer.