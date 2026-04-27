María del Monte, tras la reaparición de Dolores Vázquez: "No entendí esa cacería"

Dolores Vázquez por primera vez se pronuncia tras 20 años después de haber sido encarcelada por un crimen que no cometió. La mujer vivió un auténtico calvario por el asesinato de Rocío Wanninkhof. No solo vivió el juicio de la justicia, sino que también ha tenido que someterse al juicio mediático. Asegura no guardar rencor.

En septiembre del año 2000, el cuerpo de Rocío, de 19 años, aparece sin vida. Dolores Vázquez es condenada a 15 años de prisión por un asesinato que no cometió. A pesar de resolverse el crimen y estar en libertad, la presión y la cacería social continúan.

"Hace muchos años que he perdonado. Comprendí que estar enfadada con el mundo no era yo, no me encotnraba a mí misma", ha confesado ante los medios al recibir una medalla que pretende lograr su perdón social. María del Monte ha querido dejar claro que "no entendí esa cacería", y que no olvida el juicio social por ser lesbiana.

"Tardé un año, me sentaba en el suelo y me acunaba… todo quedaba ahí siempre, pero lo superé", señala Dolores Vázquez en relación con las secuelas que le quedaron tras el suceso: "Hoy espero un perdón. Pero también espero perdón de mucha gente. Gente a la que espero que hoy puedan entender que era y soy inocente".