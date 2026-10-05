Alimentos que estás usando mal y no lo sabías: descubre cómo sacarle el máximo beneficio a la piña, el ajo o la patata

Muchas veces, tiramos parte de los alimentos sin saber que son muy beneficiosas para la salud. Por eso, Luis Alberto Zamora, conocido como Nutriman, nos cuenta todos los alimentos que estábamos usando mal sin saberlo.

La piña tiene una enzima que se llama bromelina, especialmente buena para hacer la digestión y desinflamar. Esta enzima se encuentra especialmente en el tronco de la piña, que normalmente se suele tirar, por lo que Nutriman recomienda rayarlo y usarlo, por ejemplo, en ensaladas.

El ajo tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, pero normalmente no lo usamos correctamente. Es importante cortarlo y dejarlo respirar un tiempo antes de echarlo en la sartén.

Para sacar el máximo beneficio a las patatas, por ejemplo, debemos comerlas siempre frías. Los champiñones, por su parte, no se deben dejar a remojo, sino que se tienen que lavar con colador o cepillarlos. ¡No te pierdas todos los consejos sobre alimentos en el vídeo de arriba!