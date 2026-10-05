Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
Pedro Sánchez convoca elecciones para el 29 de noviembre

NUTRIMAN

Alimentos que estás usando mal y no lo sabías: descubre cómo sacarle el máximo beneficio a la piña, el ajo o la patata

Luis Alberto Zamora nos cuenta que hay alimentos como la piña que no utilizamos correctamente. ¿Sabías que el tronco de esta fruta no se debe tirar por todas las propiedades que tiene? ¡No te pierdas todos los consejos en el vídeo de arriba!

Nutriman

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Muchas veces, tiramos parte de los alimentos sin saber que son muy beneficiosas para la salud. Por eso, Luis Alberto Zamora, conocido como Nutriman, nos cuenta todos los alimentos que estábamos usando mal sin saberlo.

La piña tiene una enzima que se llama bromelina, especialmente buena para hacer la digestión y desinflamar. Esta enzima se encuentra especialmente en el tronco de la piña, que normalmente se suele tirar, por lo que Nutriman recomienda rayarlo y usarlo, por ejemplo, en ensaladas.

El ajo tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, pero normalmente no lo usamos correctamente. Es importante cortarlo y dejarlo respirar un tiempo antes de echarlo en la sartén.

Para sacar el máximo beneficio a las patatas, por ejemplo, debemos comerlas siempre frías. Los champiñones, por su parte, no se deben dejar a remojo, sino que se tienen que lavar con colador o cepillarlos. ¡No te pierdas todos los consejos sobre alimentos en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Eduardo Rubiño

"Estamos absolutamente preparados para encarar estas elecciones", hablamos con Eduardo Rubiño sobre 'Frente Amplio'

Nutriman

Alimentos que estás usando mal y no lo sabías: descubre cómo sacarle el máximo beneficio a la piña, el ajo o la patata

El juez Villegas, sobre la acampada de Sol.

El juez Villegas califica de "fraude de ley" que el Gobierno intente aprobar los decretos de vivienda en la Diputación Permanente

VALLÉS ESPEJO
OPINIÓN DE VICENTE VALLÉS

El apunte de Vicente Vallés sobre el 29N: "Pedro Sánchez está intentando salvar sus propios muebles y la prioridad de los votantes es acabar con el sanchismo"

Del bonito error de Lola Índigo al megabloqueo de Pablo López: los momentazos de las terceras Audiciones de La Voz
¡Vota por tu favorito!

Del bonito error de Lola Índigo al megabloqueo de Pablo López: los momentazos de las terceras Audiciones de La Voz

Cándido Méndez, crítico ante al anuncio de elecciones generales de Pedro Sánchez
Elecciones generales 29-N

Cándido Méndez tilda de "farfolla mitinera" el anuncio electoral de Pedro Sánchez: "Los datos de la realidad le contradicen"

El exsecretario general de UGT y actual militante socialista, Cándido Méndez, ha reaccionado de forma crítica a la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que ha anunciado la convocatoria de elecciones generales. Asimismo, ha lanzado una petición contundente de cara a la campaña electoral.

ABASCAL ESPEJO
UN CAFÉ CON SUSANNA

Santiago Abascal, contundente tras la decisión de Pedro Sánchez: "Es una persona al servicio de Marruecos, estamos preparados para las elecciones"

El líder de Vox ha respondido a las preguntas de Susanna Griso desde plató tras conocer que habrá elecciones generales el 29 de noviembre. Santiago Abascal ha sido contundente tras conocer la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y ha hablado sobre la situación de Ceuta, los decretos de la vivienda y la crisis migratoria en España.

Carmen Maura y Maribel Verdú

Hoy, Carmen Maura y Maribel Verdú visitarán El Hormiguero

Lola Índigo pulsa sin querer y disfruta del talento de Elena: “Eres una artista que hay que verla”

Lola Índigo pulsa sin querer y disfruta del talento de Elena: “Eres una artista que hay que verla”

Pepe Navarro recuerda cómo empezó a ligar con 15 años: "El ser humano sale de sí mismo y se enfrenta al mundo"

Pepe Navarro recuerda cómo empezó a ligar con 15 años: "El ser humano sale de sí mismo y se enfrenta al mundo"

Publicidad