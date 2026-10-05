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Hoy, Carmen Maura y Maribel Verdú visitarán El Hormiguero

Las actrices llegan al programa para compartir su actualidad profesional.

Carmen Maura y Maribel Verdú

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El Hormiguero recibe a Carmen Maura y Maribel Verdú, dos de las actrices más reconocidas y premiadas del cine español. Ambas visitan el programa para hablar con Pablo Motos de su trayectoria, sus nuevos proyectos y algunas de las experiencias que han vivido a lo largo de sus respectivas carreras.

Durante la entrevista, las actrices recuerdan algunos de los trabajos que han marcado sus vidas profesionales y comparten anécdotas de sus años delante de las cámaras. Una conversación entre dos grandes nombres de la interpretación española que también permitirá conocer su lado más personal.

Sobre ellas:

Carmen Maura cuenta con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro y ha trabajado con algunos de los directores más importantes del panorama nacional e internacional. Maribel Verdú también posee una amplia carrera cinematográfica y televisiva, con numerosos reconocimientos y trabajos que la han convertido en uno de los rostros más destacados de la interpretación española.

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