Alessandro Lequio, el abuelo biológico de Ana Sandra puede estar viviendo un momento de mucha tensión

Hace unos días saltaba la noticia de que Ana García Obregón se convertía en abuela por gestación subrogada. Muy poca gente de su entorno conocía este proceso en el que se había involucrado para que su fallecido hijo Aless tuviera descendencia.

Tan solo algunos de sus hermanos conocían cómo estaba siendo su día a día. Algo que confirmó su hermana Celia: "Lo sabíamos Amalia, Alessandro y yo".

Tras las últimas declaraciones de la presentado en una entrevista para Hola!, hemos querido recuperar algunas de las declaraciones de Alessandro Lequio quien ha declarado que: "De esto no voy a hablar. Ni hoy ni nunca".

Una postura que intenta mantener desde hace días. Hoy, sabemos que el bebé que Ana Obregón sostiene recientemente entre sus brazos es la nieta de ambos.

Y, según publica la revista Semana, a Lequio le está costando aceptar la nueva situación: "Se le está haciendo todo cuesta arriba. Lo está pasando mal. [...] Le está afectando de manera personal".

Pero por mucho que públicamente haya tratado de guardar silencio, Alessandro se dejó ver claramente molesto tras la filtración de la noticia hace unos días.

"Lo que me molesta es todas estas personas que salen diciendo yo no sabía nada, lo super ayer. No. Seguramente no es así".