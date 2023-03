Hablamos con Susana Uribarri en exclusiva: "A Ana la he visto como no la veía hace años, con esa mirada, esa luz y esa sonrisa"

La polémica sobre quién ha filtrado la información de que Ana Obregón estaba a punto de convertirse en madre continúa. Celia, la hermana de la actriz, aseguraba que no todos los hermanos sabían lo que iba a ocurrir desde el inicio, algo que se ha encargado de desmentir Javier, hermano.

Juancho, el hermano mayor, sin embargo, ha preferido no pronunciarse. Los mejores amigos de la actriz, por otra parte, han sido muy cuestionados sobre si conocían o no los planes de Ana Obregón, pero ellos insisten en que lo descubrieron con la portada de la revista.

El conde Lequio trataba de desmentirlo y en 'Y ahora Sonsoles' hemos contado con la respuesta de Susana Uribarri, una de las mejores amigas de la actriz.

La representante nos ha contado que ha hablado con la actriz y que ha podido ver a la niña cada día por videollamada. "Es una preciosidad y a Ana la he visto como no la veía hace años, con esa mirada, esa luz y esa sonrisa", ha dicho.

Cree que va a ser una madre maravillosa y que esa niña le va a dar la vida. "Estoy convencida de que va a ser una grandísima madre y se merece ser feliz", ha dicho.

Susana Uribarri ha explicado que no ha entrado en detalles con la actriz porque no lo sabía, no se lo esperaba, y por teléfono no ha querido preguntar, sino que esperará a que se vean y ella quiera contarle todo. "Quiero que me lo cuente cuando estemos juntas y esté tranquila", ha asegurado.

En cuanto a las filtraciones, la representante ha afirmado que no sabe cómo ha podido enterarse alguien de la información, pero confirma que ni ella ni Raúl, el otro amigo de Ana Obregón, sabían nada. La actriz le había dicho que se iba porque se quería alejar y descansar.