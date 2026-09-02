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Alberto Prieto, subdirector de El Español, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Marlaska estaba informado"

España se manifiesta por la crisis migratoria que atraviesa Ceuta. Varios municipios organizan protestas que llegan justo el día que sale a la luz un informe de la Policía que señala que el asalto masivo habría estado guiado por gendarmes marroquíes.

Prieto

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Sara Sanz Navarro
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A finales de julio, más de 70.000 migrantes cruzaban la frontera entre Marruecos y España, generando una crisis migratoria que aún no se ha solucionado. Alrededor de 5.000 personas, según el ministro Marlaska, aún continúan en la ciudad autónoma, donde la tensión aumenta por momentos.

Toda España se ha volcado en la causa y más de 260 municipios salen hoy a las calles para reclamar una respuesta al Gobierno. Unas manifestaciones que finalmente se pueden celebrar en Madrid y Santander, que en un principio no habían recibido la autorización por parte de las autoridades.

En mitad de las manifestaciones, un nuevo dato se suma a la crispación ciudadana. El Español ha publicado que, según el informe de la Policía a la juez, la entrada masiva de migrantes fue una invasión guiada por gendarmes marroquíes con un fin "distinto al migratorio".

Alberto Prieto, subdirector de El Español, asegura que, además del informe, había informaciones previas que avisaban del asalto masivo de los días 30 y 31 de julio. Según Prieto, el día 29 el CENIF alertó de un riesgo extremo y de la probabilidad media de que el día 30 se produjera la avalancha de migrantes en Ceuta. "Marlaska estaba informado y había tenido tiempo de pedir información, si la quería", señala Prieto.

Ceuta pide ayuda ante una crisis que llena la ciudad de miedo y de tensión. ¿Lograrán provocar una respuesta del Gobierno?

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