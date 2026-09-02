Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 2 de septiembre

¡Tres de tres! Eugenia se lleva 600 euros tras resolver todos los paneles de la Triple Prueba de Velocidad

En el último panel hemos tenido un pequeño susto y Eugenia ha estado a punto de perder los 600 euros, pero finalmente, ha conseguido resolver los tres paneles de esta Triple Prueba de Velocidad.

La ruleta de la suerte

¡Tres de tres! Eugenia se lleva 600 euros tras resolver todos los paneles de la Triple Prueba de Velocidad

Publicidad

Marta Jorge
Publicado:

‘A veces, en el metro’, esa ha sido la pista que tanta suerte le ha traído a Eugenia en la Triple Prueba de Velocidad. Con el primer panel, la concursante ha sido muy rápida y lo ha resuelto sin problemas: “Te montas en dirección contraria”, ha dicho con tranquilidad.

Además, parece que Adri y Jano no han estado muy espabilados en esta prueba, porque a pesar de que su compañera ha tardado más esta segunda vez en darle al pulsador, ¡ha vuelto a ser la primera! Y lo mejor: lo ha acertado. “Eugenia, estás en una posición muy ventajosa”, le ha recordado Jorge Fernández sobre la importancia de conseguir el tercer panel.

Finalmente, en el último hemos tenido un pequeño susto, Eugenia ha pulsado el botón, pero ha fallado en una palabra y, aunque sus compañeros podrían haber estado más rápidos y quitarla el turno, no han estado muy atentos: “Uy, Adri y Jano han estado a por uvas”, ha dicho el presentador.

Sin embargo, a Eugenia no le ha podido venir mejor, porque ha podido darle de nuevo al pulsador y, esta vez sí, resolver el panel correctamente. Así que, ¡misión cumplida! La concursante ha resuelto los tres y se ha llevado una gran cifra: “¡Tienes 600 y tienes una ola!”, le ha felicitado emocionado el presentador. ¡Eugenia ha logrado algo que no ocurre demasiado, no te pierdas el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » La ruleta de la suerte

Publicidad

Programas

El drama de las familias de desaparecidos no termina con la búsqueda

El drama de los familiares de desaparecidos no termina con la búsqueda: "Son unas consecuencias legales, emocionales y económicas"

La ruleta de la suerte

Jano estrena su marcador con ola de 750 euros y ‘Supercomodín’: “¡Muy bien hecho!”

Serafín Giraldo alerta de un presunto "violador en serie" en Ceuta

Serafín Giraldo alerta de un presunto "violador en serie" en Ceuta: "Los menores habían recibido algún golpe de este individuo y no denunciaban"

Silvia Fominaya
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Silvia Fominaya, la estrella que conquistó la televisión de los 90

Federico Trillo
Crisis Ceuta

Federico Trillo denuncia mentiras del Gobierno y pide el estado de excepción: "Ceder ante Marruecos es perder la partida"

Pedro J. Ramírez, director de 'El Español'
INFORME POLICÍA

Pedro J. Ramírez, director de 'El Español', mantiene que Sánchez tiene dos opciones: "Reconocer que tenía mala información o dimitir"

Tras desvelar el informe que apunta a la implicación de Marruecos como responsable de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el director del periódico que lo ha publicado señala directamente al Ejecutivo y sus miembros.

Joaquín Padilla en La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 2 de septiembre

La importante misión de Eugenia en La ruleta: Le pide este favor a Joaquín Padilla

Eugenia ha aprovechado su presentación para pedir un favor a Joaquín Padilla, al principio, el cantante ha pensado que le iba a pedir hacer sentadillas… pero luego ha resultado ser un recado ¡mucho más fácil!

Receta de fideos con verduras y huevo escalfado, de Karlos Arguiñano: "Fácil de hacer, rica de comer y barata"

Fideos con verduras y huevo escalfado: la receta más completa de Karlos Arguiñano para comer bien gastando poco

Guadalupe, médica de Ceuta

Guadalupe, médica ceutí, denuncia el aumento de violaciones y apuñalamientos: "Nunca hemos tenido esa cantidad"

Borja Sémper cantra contra el Gobierno de Pedro Sanchez

"Creemos mucho más a la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CNI que a Pedro Sánchez": Borja Sémper, contra el Gobierno por la crisis de Ceuta

Publicidad