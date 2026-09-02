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Mejores momentos | 2 de septiembre

Jano se salva de las garras del ‘Se lo doy’ y se hace con un marcador de ¡950 euros!

Jano ha revertido su mala suerte con el ‘Se lo doy’ y ha aprovechado su turno llevándose unos gajos muy buenos y sumando casi mil euros a su marcador final.

La ruleta de la suerte

Jano se salva de las garras del ‘Se lo doy’ y se hace con un marcador de ¡950 euros!

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Marta Jorge
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Tras la mala suerte de sus compañeros, le ha vuelto el turno a Jano, que no lo ha podido aprovechar mejor. El concursante tenía claro que quería conseguir el ‘Empiezo yo’ y ¡lo ha hecho!

Después, ha hecho una fantástica, pero arriesgada tirada en la que ha conseguido sumar 200 euros, salvándose del ‘Se lo doy’ y de la quiebra. Aunque no ha sido la única vez, en la siguiente tirada, se ha vuelto a librar de la quiebra por los pelos. Y aunque Jorge Fernández le ha intentado ayudar recordándole la pista, Jano seguía sin ver el panel y ha tenido que seguir tirando.

Afortunadamente, las tiradas le han salido muy pero que muy bien, se ha llevado el gajo de la ‘Doble Letra’ y también ha caído en el gajo de Dymo, así que, ha sumado otros 300 euros. Y tras sumar un total de 950 euros, por fin, Jano lo ha visto claro y ha resuelto sin problema.

Se ha colocado con un marcador total maravilloso y también con unos gajos muy buenos en su atril. “Ahora se los doy a Adri”, ha bromeado el concursante, haciendo referencia a la mala suerte que ha tenido con el ‘Se lo doy’ durante todo el programa. ¡Vaya momento! Pincha en el vídeo para revivirlo al completo.

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