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Accedemos a la declaración del Guardia Civil que registró la casa donde estaba Francisca Cadenas: "No sospeché"
Un Guardia Civil registró la casa de los dos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas la noche en la que desapareció. Sin embargo, afirma que fue un registro rápido, a oscuras y en el que en ningún momento levantaron sospechas.
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Francisca Cadenas desaparecía hace nueve años en Hornachos (Badajoz) sin dejar rastro. Durante aquel tiempo no hubo pistas que apuntaran a su paradero, hasta que la UCO encontró sus restos recientemente enterrados en casa de Lolo y Juli, dos hermanos vecinos de Francisca.
Según la versión de los hermanos, fue Juli el que llevó a cabo el crimen, aunque la policía no descarta la implicación de Lolo en el asesinato o la ocultación del cuerpo, que estaba oculto bajo la vivienda.
En Y ahora Sonsoles hemos podido acceder a la declaración del Guardia Civil que registró la vivienda de Lolo y Juli la noche en la que desapareció Francisca Cadenas. Según él, fue un registro en el que solo tenían una condición: no hacer ruido, ya que según los detenidos, tenían a su tío enfermo durmiendo.
El registro se llevó a cabo sin encender la luz y sin apenas ruidos. Este vio el bulto en una habitación del que supuestamente era el tío de Lolo y Juli. Una inspección que se llevó a cabo habitación por habitación, incluido el sobretecho, que afirma que estaba lleno de suciedad y excrementos de perro.
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"Había una especie de pozo tapado y precintado", señala el Guardia Civil, aunque confirma que no miró dentro porque estaba cerrado. "En todo momento colaboraron, yo no sospeché", advierte. Una declaración que hoy cobra más sentido que nunca.
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