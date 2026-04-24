Accedemos a la declaración del Guardia Civil que registró la casa donde estaba Francisca Cadenas: "No sospeché"

Francisca Cadenas desaparecía hace nueve años en Hornachos (Badajoz) sin dejar rastro. Durante aquel tiempo no hubo pistas que apuntaran a su paradero, hasta que la UCO encontró sus restos recientemente enterrados en casa de Lolo y Juli, dos hermanos vecinos de Francisca.

Según la versión de los hermanos, fue Juli el que llevó a cabo el crimen, aunque la policía no descarta la implicación de Lolo en el asesinato o la ocultación del cuerpo, que estaba oculto bajo la vivienda.

En Y ahora Sonsoles hemos podido acceder a la declaración del Guardia Civil que registró la vivienda de Lolo y Juli la noche en la que desapareció Francisca Cadenas. Según él, fue un registro en el que solo tenían una condición: no hacer ruido, ya que según los detenidos, tenían a su tío enfermo durmiendo.

El registro se llevó a cabo sin encender la luz y sin apenas ruidos. Este vio el bulto en una habitación del que supuestamente era el tío de Lolo y Juli. Una inspección que se llevó a cabo habitación por habitación, incluido el sobretecho, que afirma que estaba lleno de suciedad y excrementos de perro.

"Había una especie de pozo tapado y precintado", señala el Guardia Civil, aunque confirma que no miró dentro porque estaba cerrado. "En todo momento colaboraron, yo no sospeché", advierte. Una declaración que hoy cobra más sentido que nunca.