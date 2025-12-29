Antena3
Continúa la búsqueda

El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: “El barco se hundió instantáneamente"

Avanza la búsqueda de la familia desaparecida en el mar en Indonesia. Tienen claro que no volverán a España hasta que aparezcan todos. Hablamos con el abuelo de la familia.

Óscar Martín
Publicado:

Se busca a una familia española que ha desaparecido en un naufragio en Indonesia. Por el momento han encontrado el cuerpo de la niña pequeña, pero quedan aún dos de los hijos y el marido.

La familia tiene claro que su regreso a España no llegará hasta que se hayan encontrado todos los cuerpos. Y ahora Sonsoles ha hablado con el padre de Andrea, la mujer rescatada junto a su hija.

Nos ha relatado cómo se enteró de todo lo ocurrido: “Mi hija cayó al agua con mi nieta pequeña”, señalando que está en pleno contacto con las instituciones y los cuerpos de seguridad, pero insiste en que no cese la búsqueda de todos los miembros de la familia.

Gracias a uno marineros que pasaban cerca pudieron acercarlas a la costa. Sin embargo, no pudieron intentar encontrar al resto de la familia porque las circunstancias eran muy peligrosas.

El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: "El barco se hundió instantáneamente"

El abuelo de la familia desaparecida en Indonesia: "El barco se hundió instantáneamente"

