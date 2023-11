Una abuela deja sin hogar a sus cuatro nietos menores: "Me dijo que me fuera a vivir debajo de un puente"

Antonio, su mujer y sus cuatro hijos menores de edad están a punto de perder su vivienda en Málaga. El desahucio, que estaba previsto para hoy, lo ha solicitado la propia madre de Antonio, abuela de los niños.

Todo comenzó hace tres años, cuando falleció el padre de Antonio y dueño del piso. La vivienda pasó en ese momento a ser de su madre, con quien acordó el pago de un alquiler, pero el dinero no llegó.

"Me cortó la luz y el agua cuando nos metimos aquí", y es que Antonio ha asegurado no poder pagarlo, que está enfermo y no encuentra trabajo.

"Me dijo que me fuera a vivir debajo de un puente"

Su madre, sin embargo, lo acusa de tener un mal comportamiento, pero él y su familia resisten y ya han conseguido aplazar el desahucio en dos ocasiones, gracias además a que los vecinos han acudido al desalojo para mostrar su apoyo a la familia.

La próxima fecha de desahucio es el 13 de diciembre, día que tendrán que decir adiós a su hogar. Será la propia abuela de sus hijos quienes deje a Antonio y el resto de la familia en la calle.

Antonio y Cristina, su mujer, han contado que hace 13 años su madre y él se fueron a vivir de alquiler, pero ocho años más tarde le iba mal el trabajo y le pidió vivir en este piso, que era familiar. "Me dijo que me fuera a vivir debajo de un puente", ha asegurado.

El motivo, según Antonio, es que los niños iban a destrozar la vivienda. Pero su mujer le insistió en que se fueran a entrar en el piso, aunque él no quería.

Sin embargo, asegura que todos sus familiares tenían la llave menos él y que usaban la casa para vender droga. Entonces Antonio llamó al cerrajero y abrió la puerta. Lo que se encontró fue una vivienda destrozada.

A partir de ahí comenzó el conflicto familiar, y desde entonces no tienen relación con ellos. "No han hablado nunca con nosotros", ha dicho.

Su familia le denunció cuando estaba enfermo e ingresado por coronavirus. Ahora, cuando los desahucien, no saben lo que van a hacer.

La versión de los hermanos de Antonio

Los hermanos y la madre de Antonio no comparten la versión que él da de lo ocurrido. "Dice que le estaba pagando a mi madre un alquiler, cosa que es mentira, porque llevan 13 años sin hablarse", dice uno de sus hermanos.

Y es que, según cuentan, cuando falleció su padre, la madre se fue un tiempo a vivir con una de sus hijas y durante ese período Antonio aprovechó para ir a la casa y reventar la cerradura.

Ahora tratan de recuperar la vivienda porque su madre no tiene dónde ir. "No tiene ni para comer", ha asegurado su hermana.

Además, dicen tener miedo porque, según ellos, Antonio es muy agresivo.

El primer desahucio afirman haberlo paralizado por los niños y que les dieron un plazo de 5 meses para abandonar la vivienda. Unos niños que llevan años sin ver.

La familia está a la espera de una orden de alejamiento.