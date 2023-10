5.000 personas afectadas por la avería de tren en pleno puente del Pilar: "No tengo medicinas para esta noche"

Más de 5.000 personas permanecen sin poder viajar por una avería que ha afectado a las líneas de tren Madrid-Valencia en pleno puente del Pilar.

Una avería eléctrica ha provocado cancelaciones de última hora y múltiples retrasos.

Muchos afectados están organizándose para volver en autobuses y otros están buscando habitaciones, pero hay quienes tienen otros problemas como José, que no puede pagar nada más porque ha venido para un evento para el que lleva ahorrando todo un año.

"No nos dan solución", ha asegurado, y no sabe cómo va a poder volver a casa ni qué va a ser de él ni de su familia esta noche. Les ofrecen reembolsarle el dinero, pero no es una opción porque así se desentienden, ha dicho.

También hemos conocido el caso de María, que ha ido a Madrid para arreglar unos asuntos y volvía a Valencia. Ahora se ha quedado en la capital y no tiene medicinas para esta noche, unos fármacos que tiene que tomar.

A ella tampoco le han dado solución. "Estamos indignados", ha asegurado, y que cuando llegue a Valencia va a volver a reclamar.

Sin embargo, lo peor se lo han llevado los pasajeros que esta mañana cogían el tren a Madrid. El convoy se ha parado a mitad del viaje, en Cuenca, en medio de las vías, donde han permanecido horas.

Víctor Gutiérrez, que acaba de llegar a Cuenca, va a subirse a un tren a Madrid después de salir de Valencia esta mañana temprano.

