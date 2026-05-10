La dupla perfecta: J Kbello y Lucas Curotto conquistan el escenario al ritmo de Carín León y Maluma

La fusión de estilos sobre el escenario ha alcanzado su punto álgido con la colaboración entre J Kbello y Lucas Curotto. Ambos han logrado capturar la esencia del popular tema, equilibrando la intensidad del regional mexicano con el toque urbano característico de la versión original. La complicidad entre los dos intérpretes ha sido evidente desde los primeros acordes, logrando una atmósfera envolvente que ha puesto en pie tanto al público como al jurado de Tu cara me suena.

Durante la valoración, se ha destacado no solo la capacidad de imitación de la dupla, sino también su presencia escénica y la precisión en las armonías. Lucas Curotto, como invitado de lujo, ha encajado a la perfección con la energía de J Kbello, demostrando por qué son considerados una de las parejas más sólidas que han pasado por esta edición. Esta actuación se posiciona como una de las favoritas de la velada, reafirmando que cuando el talento y la conexión personal se encuentran, el resultado es puro espectáculo televisivo.