Así empieza la séptima gala de Tu cara me suena: Flo sorprende a Àngel Llàcer con una atrevida propuesta

La sexta gala de Tu cara me suena nos regaló momentos para la historia. En medio de un programa lleno de confesiones, besos y sorpresas, María Parrado despuntó con su imitación de Rosalía con ‘La Perla’. Gracias a ella, consiguió su segunda victoria de la edición.

Esta noche, volveremos a vivir una noche única gracias a las imitaciones de nuestros concursantes. Cristina Castaño cantará en gallego, J Kbello recreará un musical y Aníbal Gómez sorprenderá con su potencial vocal, entre otras muchas cosas.

Además, al inicio de la gala, Àngel Llàcer confesará que está triste porque cree que hemos llegado al ecuador de esta edición. Flo tratará de animarlo y lo sorprenderá con una propuesta inesperada. ¡No te pierdas esta noche la séptima gala de Tu cara me suena a las 22:00h en Antena 3!

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