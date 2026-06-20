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De exconcursante a concursante

“Me siento abuelo”: estos han sido los consejos que Mikel Herzog Jr. le ha dado a Martín Savi en su visita a Tu cara me suena

El exconcursante de la pasada edición ha compartido grandes momentos con el argentino en sus ensayos esta semana.

“Me siento abuelo”: estos han sido los consejos que Mikel Herzog Jr. le ha dado a Martín Savi en su visita a Tu cara me suena

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Mikel Herzog Jr. ha vuelto a Tu cara me suena en la décima gala de esta edición para acompañar a Martín Savi en su imitación de Luis Fonsi y David Bisbal. ¡Juntos crearon magia en plató!

“Estoy emocionado de estar aquí otra vez. Encima con este niño que tiene una voz prodigiosa”, nos confesaba el exconcursante de la pasada edición antes de actuar en la gala con Martín Savi.

“Vuelvo aquí y es como si no me hubiera ido. Aquí te puedes superar cada día, hacer cosas que ni te imaginabas”, le explicaba Mikel a Martín durante los ensayos. ¡Escucha todo lo que nos han contado dándole al play al vídeo de arriba!

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