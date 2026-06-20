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Gala 10 | Actuación

¡Menuda dupla! Martín Savi y Mikel Herzog Jr. nos erizan la piel como Luis Fonsi y David Bisbal

El tercer clasificado de la edición pasada ha vuelto a Tu cara me suena para acompañar al argentino en una actuación llena de magia.

¡Menuda dupla! Martín Savi y Mikel Herzog Jr. nos erizan la piel como Luis Fonsi y David Bisbal

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Patri Bea
Patri Bea
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Martín Savi sigue superándose gala tras gala en Tu cara me suena y así lo volvió a demostrar la semana pasada al meterse en la piel de Queen y homenajear a Freddy Mercury con una escalofriante interpretación de ‘Bohemian Rhapsody’.

El memorable homenaje de Martín Savi a Queen con ‘Bohemian Rhapsody’ en Tu cara me suena

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Para esta décima gala, el pulsador ha querido que el argentino actúe acompañado para recrear una colaboración entre dos artistas que revolucionó la industria musical. Martín Savi debía meterse junto a un amigo en la piel de Luis Fonsi y David Bisbal.

Como Mikel Herzog Jr. bordó en la pasada edición al cantante andaluz, el argentino no ha dudado en llamarlo para poder recrear este dueto metiéndose él en la piel de Luis Fonsi. ¡Los dos han encajado a la perfección desde el primer momento!

Martín Savi y Mikel Herzog Jr. han conseguido ponerles los pelos de punta al público y al jurado y han protagonizado una actuación llena de emoción. ¡Revive esta imitación de la décima gala al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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