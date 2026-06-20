¡Menuda dupla! Martín Savi y Mikel Herzog Jr. nos erizan la piel como Luis Fonsi y David Bisbal

Martín Savi sigue superándose gala tras gala en Tu cara me suena y así lo volvió a demostrar la semana pasada al meterse en la piel de Queen y homenajear a Freddy Mercury con una escalofriante interpretación de ‘Bohemian Rhapsody’.

Para esta décima gala, el pulsador ha querido que el argentino actúe acompañado para recrear una colaboración entre dos artistas que revolucionó la industria musical. Martín Savi debía meterse junto a un amigo en la piel de Luis Fonsi y David Bisbal.

Como Mikel Herzog Jr. bordó en la pasada edición al cantante andaluz, el argentino no ha dudado en llamarlo para poder recrear este dueto metiéndose él en la piel de Luis Fonsi. ¡Los dos han encajado a la perfección desde el primer momento!

Martín Savi y Mikel Herzog Jr. han conseguido ponerles los pelos de punta al público y al jurado y han protagonizado una actuación llena de emoción. ¡Revive esta imitación de la décima gala al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas