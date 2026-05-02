¿Recuerdas quién imitó a Aníbal Gómez? ¡Así fue la actuación de 'Mocatriz' en Tu cara me suena!

Aníbal Gómez es uno de los concursantes de esta decimotercera edición de Tu cara me suena y ya nos ha regalado grandes momentos en lo que llevamos de temporada: desde sus predicciones locas hasta sus imitaciones llenas de personalidad.

Antes de subirse al clonador en el último programa, Aníbal desveló a Manel Fuentes el origen del nombre del grupo musical que forma con el cómico y actor Carlos Areces: Ojete Calor.

Precisamente este dueto fue imitado hace unos años en este programa por David Fernández y Raúl Gómez. ¿Lo recordabas? ¡Revive su desternillante actuación en el vídeo de arriba!