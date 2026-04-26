Aníbal Gómez revela por fin el origen del nombre de Ojete Calor: “Es un nombre serio”

Aníbal Gómez lleva lo de disfrazarse en las venas. Y es que no solo sorprende con cada intervención en Tu cara me suena 13, sino que es miembro de uno de los grupos más locos del panorama nacional: Ojete Calor.

Junto a su fiel compañero Carlos Areces, esta dupla recorre el país para llevar su extravagante show tan lejos como puedan. Pero, ¿cuál es el origen del nombre? Manel Fuentes no se ha resistido a preguntárselo y por fin tenemos la respuesta que todos esperábamos.

“Queríamos aunar dos palabras que no tuvieran nada que ver”, comienza explicando: “Pero salió mal”. La idea era hacer del contraste léxico un chiste, recordando a los míticos CDs de principios de los 2000: “Queríamos mezclar una palabra veraniega tipo Caribe Mix”.

“Caímos con los años que en el ojete puede haber calor”, ha sentenciado ante las risas de sus compañeros. ¡Un error celebrado por todos! La comedia de su espectáculo arranca con estas dos palabras, por mucho que el concursante de Tu cara me suena siga pensando que “es un nombre serio”.