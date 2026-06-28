Inédito
La reacción en exclusiva de Àngel Llàcer tras el bonito gesto de J Kbello: "Esto nunca había pasado"
El gaditano quiso que el presidente de la mesa del jurado de Tu cara me suena pudiese donar los 3.000 euros a una asociación de la que le había hablado.
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J Kbello nos sorprendió a todos al ceder el premio tras ganar la undécima gala de Tu cara me suena a Àngel Llàcer. El concursante le había escuchado hablar de la Asociación Ahora Dónde y quería que el presidente de la mesa del jurado pidiese donarle esos 3.000 euros.
"Fue tan bonito. Nunca había pasado que un concursante le cediera los 3.000 euros a una organización de alguien del jurado", nos confesaba Àngel Llàcer emocionado con el gesto que el concursante había tenido con él.
"Dar dinero y ayudar a la gente es tan bonito. Este programa ayuda a muchas personas", ha querido puntualizar el presidente del jurado. ¡Escucha todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!
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