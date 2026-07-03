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Gala 12 | Actuación

Todo un galán: Martín Savi saca su lado más romántico como Luis Miguel

El argentino ha interpretado uno de los temas más conocidos del Sol de México en la primera semifinal de la edición de Tu cara me suena.

Todo un galán: Martín Savi saca su lado más romántico como Luis Miguel

Todo un galán: Martín Savi saca su lado más romántico como Luis Miguel

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Patri Bea
Patri Bea
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Martín Savi nos regaló un momento mágico en la pasada gala de Tu cara me suena al poder cantarle a su tierra. El concursante se metió en la piel de Madonna para interpretar ‘Don’t cry for me Argentina’

Martín Savi canta a Argentina: su Madonna pone en pie al público de Tu cara me suena

Para la primera semifinal de esta espectacular edición, el pulsador ha querido que Martín Savi se meta en la piel de uno de los artistas más exitosos de Latinoamérica, el conocido como ‘El Sol de México’: Luis Miguel.

Convertido en todo un galán y concentrado desde la primera estrofa, el argentino nos ha puesto la piel de gallina con ‘Por debajo de la mesa’. En plató se ha creado un clima único y Martín nos ha transportado a un concierto de Luis Miguel.

Una vez más, el argentino ha emocionado al jurado y ha hipnotizado al público con su indiscutible vozarrón. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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