Gala 12 | Actuación
¡Menuda diva! Cristina Castaño abre la gala como una explosiva Dua Lipa
La actriz abre la gala de Tu cara me suena con un número hipnótico en el que vuelve a demostrar sus dotes como bailarina.
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Cristina Castaño nos emocionó en la pasada gala de Tu cara me suena con una Silvia Pérez Cruz que nos tocó el alma y dedicó unas bonitas palabras de agradecimiento hacia Lolita y Chenoa por valorarla como cantante.
Para esta primera semifinal de Tu cara me suena 13, el pulsador ha querido que Cristina Castaño vuelva a cambiar completamente de recurso al meterse en la piel de una artista británica que está arrasando en todo el mundo: Dua Lipa.
Con una actitud enérgica e hipnótica, Cristina Castaño ha sido la encargada de abrir esta primera semifinal por todo lo alto con ‘Illusion’, un tema que ha hecho vibrar al público y ha marcado el ritmo de la gala.
Cristina Castaño ha vuelto a demostrar que no solo domina el cante, sino también el baile. Vamos, que no hay reto que se le resista. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
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