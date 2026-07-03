Gala 12 | Actuación
Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox
El cómico ha vuelto a montar una auténtica fiesta en el escenario de Tu cara me suena que será muy difícil de olvidar.
Publicidad
¿Qué hubiese sido de esta edición sin Aníbal Gómez? El cómico nos ha dado predicciones, actuaciones de infarto y ha montado auténticas fiestas sobre el escenario como la de la semana pasada como Chimo Bayo.
Parece que al pulsador le gustó esa actuación, ya que ha querido volver a ver a un Aníbal Gómez enérgico sobre el escenario, pero dentro de un estilo y una artista completamente diferente.
Transformada en Samantha Fox, Aníbal Gómez nos ha regalado una actuación divertida, enérgica e irrepetible en esta primera semifinal de la edición. Con ‘I only wanna be with you’ se ha venido completamente arriba.
Aníbal lo ha dado todo sobre el escenario: baile, fiesta, actitud positiva… ¡y hasta un beso con uno de los bailarines! ¡Vuelve a disfrutar de esta actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!
| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas
Publicidad