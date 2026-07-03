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Gala 12 | Actuación

Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox

El cómico ha vuelto a montar una auténtica fiesta en el escenario de Tu cara me suena que será muy difícil de olvidar.

Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox

Insuperable: Aníbal Gómez revoluciona el plató de Tu cara me suena como Samantha Fox

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Patri Bea
Patri Bea
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¿Qué hubiese sido de esta edición sin Aníbal Gómez? El cómico nos ha dado predicciones, actuaciones de infarto y ha montado auténticas fiestas sobre el escenario como la de la semana pasada como Chimo Bayo.

Parece que al pulsador le gustó esa actuación, ya que ha querido volver a ver a un Aníbal Gómez enérgico sobre el escenario, pero dentro de un estilo y una artista completamente diferente.

Transformada en Samantha Fox, Aníbal Gómez nos ha regalado una actuación divertida, enérgica e irrepetible en esta primera semifinal de la edición. Con ‘I only wanna be with you’ se ha venido completamente arriba.

Aníbal lo ha dado todo sobre el escenario: baile, fiesta, actitud positiva… ¡y hasta un beso con uno de los bailarines! ¡Vuelve a disfrutar de esta actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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