Paula Koops abraza el universo country de Dolly Parton con 'What's Up?'

Paula Koops actuó muy bien acompañada en la pasada gala de Tu cara me suena. Miki Núñez volvió al programa y juntos nos regalaron una actuación llena de química como Nicole Kidman y Robbie Williams.

Aunque la actuación de esta primera semifinal venía con sorpresa al final, en un principio, el pulsador ha querido que Paula Koops actúe sola para recrear el universo country de Dolly Parton.

Con la versión de ‘What’s up?’ de la artista estadounidense, Paula Koops ha creado un clima único en plató y ha cautivado al jurado desde la primera estrofa. ¡No podían dejar de observarla asombrados!

Casi al final de la actuación, varios niños han aparecido en el escenario y se han sentado para disfrutar de la actuación de Paula desde primera línea. ¡Revive la imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas