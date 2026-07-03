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Gala 12 | Actuación

Paula Koops abraza el universo country de Dolly Parton con 'What's Up?'

La madrileña ha protagonizado una vibrante imitación en la que hemos podido ver la esencia de la cantante estadounidense en la semifinal de Tu cara me suena.

Paula Koops abraza el universo country de Dolly Parton con 'What's Up?'

Paula Koops abraza el universo country de Dolly Parton con 'What's Up?'

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Patri Bea
Patri Bea
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Paula Koops actuó muy bien acompañada en la pasada gala de Tu cara me suena. Miki Núñez volvió al programa y juntos nos regalaron una actuación llena de química como Nicole Kidman y Robbie Williams.

¡Pura química! Paula Koops y Miki Núñez se convierten en Nicole Kidman y Robbie WIliams

Aunque la actuación de esta primera semifinal venía con sorpresa al final, en un principio, el pulsador ha querido que Paula Koops actúe sola para recrear el universo country de Dolly Parton.

Con la versión de ‘What’s up?’ de la artista estadounidense, Paula Koops ha creado un clima único en plató y ha cautivado al jurado desde la primera estrofa. ¡No podían dejar de observarla asombrados!

Casi al final de la actuación, varios niños han aparecido en el escenario y se han sentado para disfrutar de la actuación de Paula desde primera línea. ¡Revive la imitación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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