Pastora Soler sustituye a Lolita como jurado de Tu cara me suena: esta noche en Antena 3

La séptima gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena nos regaló momentos memorables. La visita de Rafa de La Unión para acompañar a Jesulín de Ubrique en su actuación, J Kbello imitando a Simba de El Rey León o Martín Savi consiguiendo su primera victoria como Adele.

La octava gala arranca con Manel Fuentes saludando a tres de los habituales miembros del jurado: Àngel Llàcer, Chenoa y Flo. Lolita, en esta ocasión y de manera puntual, no podrá acompañarnos, pero hemos buscado a una sustituta excepcional: ¡Pastora Soler!

La cantante regresa a plató después de sorprendernos hace dos años con su imitación de Lady Gaga y viene dispuesta a pasárselo en grande y a valorar desde su experiencia a los concursantes. ¡No te pierdas la octava gala, a partir de las 22:00 en Antena 3!

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