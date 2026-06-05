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Pastora Soler sustituye a Lolita como jurado de Tu cara me suena: esta noche en Antena 3

La cantante volverá al programa para ocupar una de las sillas de la mesa del jurado de Tu cara me suena ante la ausencia de la madrileña.

Pastora Soler sustituye a Lolita como jurado de Tu cara me suena: esta noche en Antena 3

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Patri Bea
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La séptima gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena nos regaló momentos memorables. La visita de Rafa de La Unión para acompañar a Jesulín de Ubrique en su actuación, J Kbello imitando a Simba de El Rey León o Martín Savi consiguiendo su primera victoria como Adele.

La octava gala arranca con Manel Fuentes saludando a tres de los habituales miembros del jurado: Àngel Llàcer, Chenoa y Flo. Lolita, en esta ocasión y de manera puntual, no podrá acompañarnos, pero hemos buscado a una sustituta excepcional: ¡Pastora Soler!

La cantante regresa a plató después de sorprendernos hace dos años con su imitación de Lady Gaga y viene dispuesta a pasárselo en grande y a valorar desde su experiencia a los concursantes. ¡No te pierdas la octava gala, a partir de las 22:00 en Antena 3!

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