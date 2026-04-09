Los nuevos concursantes de Tu cara me suena se sinceran con Manel Fuentes: "El clonador me da dolor de barriga"

Mañana a las 22:00h en Antena 3 disfrutaremos por fin del gran estreno de la decimotercera edición de Tu cara me suena y con motivo de este arranque, se ha celebrado una rueda de prensa con los nueve participantes de este año: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Manel Fuentes ha querido pararse a hablar con cada uno de ellos unos minutos para que nos contasen cómo están viviendo estas primeras semanas de grabaciones. Todos han coincidido en que han hecho mucha piña y en que siguen teniendo la ilusión y los nervios del primer día.

"Subir al clonador me da dolor de barriga": confesaba María Parrado al recalcar que los nervios se siguen apoderando de ella antes de salir a actuar. Sin embargo, al sentirse tan arropados, una vez ponen un pie sobre el escenario, lo dan todo.

"Nos lleváis entre algodones", ha querido recalcar Sole Giménez agradecida de haber coincidido con unos compañeros y un equipo tan cercano. ¡Escucha todo lo que han comentado los nueve concursantes en la rueda de prensa dándole la play al vídeo de arriba!