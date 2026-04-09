Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Rueda de prensa

Los nuevos concursantes de Tu cara me suena se sinceran con Manel Fuentes: "El clonador me da dolor de barriga"

El presentador del formato ha hablado durante la rueda de prensa con Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Manel Fuentes a concursantes

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Mañana a las 22:00h en Antena 3 disfrutaremos por fin del gran estreno de la decimotercera edición de Tu cara me suena y con motivo de este arranque, se ha celebrado una rueda de prensa con los nueve participantes de este año: Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado.

Manel Fuentes ha querido pararse a hablar con cada uno de ellos unos minutos para que nos contasen cómo están viviendo estas primeras semanas de grabaciones. Todos han coincidido en que han hecho mucha piña y en que siguen teniendo la ilusión y los nervios del primer día.

"Subir al clonador me da dolor de barriga": confesaba María Parrado al recalcar que los nervios se siguen apoderando de ella antes de salir a actuar. Sin embargo, al sentirse tan arropados, una vez ponen un pie sobre el escenario, lo dan todo.

"Nos lleváis entre algodones", ha querido recalcar Sole Giménez agradecida de haber coincidido con unos compañeros y un equipo tan cercano. ¡Escucha todo lo que han comentado los nueve concursantes en la rueda de prensa dándole la play al vídeo de arriba!

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

"¡Esto es un regalazo!": Nochebuena con Tu cara me suena, el próximo miércoles en Antena 3

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

Publicidad

Programas

Manel Fuentes a concursantes

Los nuevos concursantes de Tu cara me suena se sinceran con Manel Fuentes: "El clonador me da dolor de barriga"

Mask Singer arrasa en el estreno de su quinta temporada

Mask Singer arrasa en el estreno de su quinta temporada

Imagen de Juan Carlos Ruano

La queja de un autónomo sobre la subida de las bases mínimas de cotización: "Estamos fritos a impuestos. Esto es un hachazo"

Juan Bravo en Espejo Público.
Medidas PP

Juan Bravo defiende la bajada de impuestos que pide el PP: "Nunca se había producido una exigencia fiscal tan alta"

Boris Izaguirre
En plató

Boris Izaguirre desvela el secreto de sus 20 años de matrimonio: "Nos hemos sabido separar muchas veces"

Imagen de Jua Rodríguez Garat
Guerra Irán

El almirante Juan Rodríguez Garat, sobre la débil tregua entre EEUU e Irán: "Netanyahu busca conseguir todos sus objetivos en el poco tiempo que le va a dejar Trump"

Hoy es el primer día del alto al fuego en la guerra de Irán. Trump no aparece ante las cámaras frente a una tregua que se debilita, el estrecho de Ormuz sigue bloqueado y el Líbano continúa sufriendo ataques cada vez más sangrientos por parte de Israel.

Bernd Schuster en Detrás de la máscara
Detrás de la máscara

Bernd Schuster: "Mi madre me tuvo que parar porque cantaba en mi cama hasta que me dormía"

El mítico futbolista ha confesado que es un gran amante de la música desde pequeño y que ha disfrutado a lo grande formando parte de Mask Singer.

Imagen de Ricardo diaz

Un catedrático confiesa un "cúmulo de irregularidades" en Adamuz: "No había inspectores delante del soldador cuando se soldaron los raíles"

Elle MacPherson en Mask Singer

Elle MacPherson: “Tengo 61 años y estoy en el mejor momento de mi vida”

El Monaguillo sorprende con un edredón para el calor

El Monaguillo sorprende en El Hormiguero con un ¡edredón para el calor!

Publicidad